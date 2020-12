Freitag, kurz nach 17.30: Unfall auf der B 1.

Ein 91-Jähriger war auf der Kreuzung mit der L 5132 plötzlich rechts von der Fahrbahn abgekommen, sein Pkw landete in der Böschung. Eine zufällig vorbeikommende Rettung versorgte den Mann und brachte ihn ins Spital. Er hatte Glück und blieb unversehrt. Andere Personen waren nicht in den Unfall involviert. Die Freiwillige Feuerwehr Markersdorf-Markt rückte aus und nahm mit der Firma KFZ-Service Rabl die Bergung vor.

Doch das war nicht der einzige Crash an der Kreuzung an diesem Tag: Ein 52-jähriger Lenker eines Klein-Lkw, der gegen 13.45 Uhr die L5132 in Richtung B1 fuhr, übersah beim Abbiegen ein herannahendes Auto. Die Fahrzeuge kollidierten. Im entgegenkommenden Pkw befanden sich drei Personen im Alter von 50, 46 und elf Jahren. Sie wurden mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht. Es entstand erheblicher Sachschaden an beiden Wägen. Auch hier nahm die Firma KFZ Rabl die Bergung vor.