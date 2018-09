Ein massives Problem haben die Gemeinden mit den Borkenkäfern. Während in Hafnerbach kürzlich beim Spielplatz Bäume entfernt werden mussten, gibt es Käferbefall auch in Markersdorf-Haindorf. „Die Fichten am ehemaligen Verkehrsübungsplatz sind beispielsweise befallen“, informiert Bürgermeister Fritz Ofenauer. In den nächsten Tagen müsse die Gemeinde, laut Aufforderung der Bezirkshauptmannschaft, die Bäume entfernen. Danach sollen standortgerechte und Borkenkäferresistente Bäume gesetzt werden.

„Die Hälfte des Platzes wird, aufgrund des Feuerwehrhausbaues, neu aufgeforstet. Dabei wurde schon darauf geachtet, keine Fichten mehr zu setzen“, so Ofenauer.