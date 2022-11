De Icco erhält Franz Zahorik-Preis

Der von der Ortsgruppe Markersdorf-Haindorf vergebene Franz-Zahorik-Preis geht heuer an Adelheid De Icco.

Mit dem nach dem früheren Bürgermeister und Seniorenbund-Gründer Franz Zahorik benannten Preis werden Menschen und Einrichtungen vor den Vorhang geholt, die sich besonders für die soziale, kulturelle und gesellschaftliche Entwicklung der Marktgemeinde engagieren.

Vergeben wurde der mit 400 Euro dotierte Preis in Abstimmung mit Bürgermeister Fritz Ofenauer und Vize Gerlinde Birgmayr. Die Laudatio hielt Roswitha Freise.

Die 1945 als Adelheid Siebenhandl geborene Markersdorferin ist seit 1967 mit Antonio De Icco, den sie auf Saison in der Schweiz kennengelernt hatte, verheiratet und aus dem Ehrenamt in Markersdorf nicht wegzudenken: Adelheid De Icco betreute die Pfarrsenioren und führte den Verschönerungsverein. Sie arbeitete bei den Pfadfindern und war viele Jahre lang Pfarrgemeinderätin. Sie führt noch heute die Katholische Frauenbewegung (KFB). In der KFB war De Icco auch auf Dekanatsebene aktiv. Ebenso leitet De Icco das Pfarrcafé.

Stickarbeiten auf dem Hochaltar der Pfarrkirche zeugen von ihrem handwerklichen Geschick ebenso wie die Missionskerzen der KFB und viele weitere Kerzen. Seit Jahren freuen sich auch Strafgefangene über ihre Weihnachtspackerl.

Zudem ist Adelheid De Icco seit 1995 stellvertretende Obfrau der Senioren-Ortsgruppe.

