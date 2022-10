Geisterfahrer-Unfall mit drei Toten: Bedingte Haft für Lenker

Der Albaner wurde wegen grob fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung schuldig gesprochen. Der Lenker und die Staatsanwaltschaft nahmen das Urteil an. Weil die Vertretung der Geschädigten laut Landesgericht keine Erklärung abgab, ist das Urteil nicht rechtskräftig.

Der 22-Jährige dürfte mit dem Pkw am 25. April 2021 in den frühen Morgenstunden laut Polizeiangaben von der Raststation Völlerndorf nahe St. Pölten falsch auf die Richtungsfahrbahn Wien aufgefahren sein. Im Gemeindegebiet von Markersdorf-Haindorf (Bezirk Sankt Pölten-Land) war es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto mit belgischem Kennzeichen gekommen.

Zwei albanische Staatsbürger starben an der Unfallstelle, zwei weitere Albaner sowie drei Rumänen aus dem zweiten beteiligten Fahrzeug wurden mit teilweise schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Eine 50-jährige Rumänin starb am Tag nach dem Unfall in einem Wiener Spital.

