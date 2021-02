„Kritik ist immer wichtig und Teil der politischen Arbeit“, betont Johannes Kern. Jene, die von Matthias Bleyl von den Grünen in Sachen „Projekt Zentrumsentwicklung“ gekommen ist, ärgert den ÖVP-Gemeinderat allerdings doch sehr: „Vor allem, weil er Mitglied der Bewertungskommission und auch des Verhandlungsteams der Gemeinde und damit auch rechtlich an die Vertraulichkeit in diesem Vergabeverfahren gebunden ist.“

Aber auch inhaltlich verstehen er und der Bürgermeister die Kritik nicht. „Die Grundlage der jetzigen Ausschreibung ist eine Bebauungsstudie, welche in einem breit angelegten Bürgerbeteiligungsprozess über mehrere Jahre erarbeitet wurde – daher verstehe ich nicht, warum er in seinem Internet-Blog von einem ,Alleingang der Bürgermeister-Partei‘ spricht“, so Fritz Ofenauer.

Ziele für Ofenauer klar, Bleyl will Einbindung

Die wesentlichen Zielsetzungen der Zentrumsentwicklung sind für den Bürgermeister klar: „Wir wollen unseren Ortskern nachhaltig beleben.“ Neuer Wohnraum für alle Generationen solle geschaffen, das bestehende Nahversorgungsangebot langfristig abgesichert und die Zahnarztpraxis ins Zentrum verlegt werden. „Dazu wollen wir Büros etablieren, einen zusätzlichen zentralen Spielplatz und einen möglichst autofreien zentralen Platz schaffen und wir wollen ein zeitgemäßes, neues Bürgerservice, einen multifunktionalen Sitzungssaal, eine öffentliche Bibliothek und ein Standesamt mit Trauungssaal realisieren“, zählt der Bürgermeister auf.

Ihm gehe es darum, dass die Bevölkerung „auch jetzt, wenn es ans Eingemachte geht, noch einmal intensiv eingebunden wird und echt mitentscheiden kann, welche Variante gewählt wird“, betont Matthias Bleyl. „Und vor allem, dass die finanziellen Risiken auch wirklich auf den Tisch gelegt werden.“