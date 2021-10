„In den letzten Jahren haben wir uns intensiv mit der Neugestaltung des Zentrums von Markersdorf auseinandergesetzt. Es gab viele Workshops und Möglichkeiten für die Bevölkerung, ihre Vorschläge einzubringen“, erinnert sich Bürgermeister Fritz Ofenauer zurück. Dann gab es eine europaweit ausgeschriebene Bauträgersuche, die jetzt ein Ende gefunden hat. Mit großer Mehrheit – nur eine Gegenstimme – bekam die Kremser Wohnungsgenossenschaft Gedesag im Gemeinderat den Zuschlag. Sie wird gemeinsam mit dem Bauunternehmen Swietelsky und dem Architekten Galli das Projekt in den nächsten drei Jahren umsetzen.

Bürgerservice und Heirat im Turm

Basierend auf der Zielsetzung, den Ortskern nachhaltig zu beleben, wird der Hauptplatz in den Mittelpunkt gestellt. Durch das Verkehrskonzept entsteht eine verkehrsberuhigte Begegnungszone rund um den zusammenhängenden Ortsplatz mit dem Ziel, einen zentralen Treffpunkt für alle Menschen zu schaffen. Rund um den Kernbereich und den gewachsenen Altbaumbestand werden in vier Hauptbaukörpern die Nutzungsformen Gemeindeamt, Wohnen und Arbeiten angesiedelt. Der Lagerhaus-Turm wird im Nutzungsbereich Gemeinde in das Projekt integriert. Platz finden hier ein zeitgemäßes Bürgerservice, die Gemeindeverwaltung, ein multifunktionaler Sitzungssaal, eine öffentliche Bibliothek sowie ein Standesamt mit Trauungssaal.

Vertragsunterzeichnung für die Neugestaltung des Ortszentrums: Wolfgang Steinschaden und Vorstand Peter Forthuber von der Gedesag, Fritz Ofenauer, Johannes Kern (vorne, v. l.), Projektleiter Michael Schafhauser, Benedikt Aschauer vom Architekturbüro Galli, Swietelsky-Prokurist Martin Diesner und Gemeinderat Andreas Fajtl (hinten, v. l.) Josef Fraunbaum

In den anderen drei Baukörpern werden insgesamt 28 geförderte Mietwohnungen für Familien, Junge und Senioren sowie eine Ordination, ein Co-Working-Bereich, ein Bankfoyer und eine Trafik untergebracht. Ein Spielplatz wird in unmittelbarer Nähe zum Hauptplatz realisiert.

Nicht umgesetzt wird die Tiefgarage, die bei der Bebauungsstudie noch Teil des Planes war. „Die wäre aufgrund des relativ hohen Grundwasserpegels zu teuer gekommen“, erklärt Gemeinderat Johannes Kern, der auch verrät, dass das Angebot der Gedesag um mehr als eine Million Euro günstiger als jenes des zweitgereihten Bieters ausgefallen ist: „Das Projekt ist ein Musterbeispiel für zukunftsweisende Raumplanung und Ortskernentwicklung und wird nach höchsten Umweltstandards errichtet. Als Obmann des zuständigen Ausschusses freue ich mich sehr, dass es gelungen ist, einen breiten Konsens im Gemeinderat zu erreichen.“