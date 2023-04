Der Tag, an dem die Götter sich dem Wein hingaben

Vollbild

Jupiter (Tobias Brunner), Bacchus (Christian Punz) und Apoll (Viktor Gibisch) stoßen an auf ihre neue Welt. Ganymed (Flora Novak) beobachtet das feucht-fröhliche Schaffen. Direktorin Ulrike Zirbs begrüßte das Publikum bei der Nox Latina. Venus (Eloise Gibisch) und Mars (Luca Weldy) sind sehr voneinander angetan... ... sehr zum Missfallen von Vulcanus (Amelie Rosenthal) Bacchus (Christian Punz) und Apoll (Viktor Gibisch) beim Brainstorming für den neuen Planeten. Ceres (Emma Wandl) ist vom Trinkverhalten ihrer Götterkollegen wenig begeistert. "Zu viel getrunken? Ich doch nicht", ist sich Baccus (Christian Punz) sicher. Ein Wein- aber vor allem Wasserenthusiast ist Neptun (Veronika Frosch). Ceres (Emma Wandl) ist als Einzige in der Runde am Olymp kein Wein-Fan. Alle anderen Olympier schlafen bereits, doch Jupiter (Tobias Brunner) und Bacchus (Christian Punz) basteln munter am neuen Planeten herum. "Was ist denn mit unserer Kugel passiert?", fragt sich am nächsten Morgen Apoll (Viktor Gibisch). Für Jupiter (Tobias Brunner) gibt es am Ende nur eine Option: Schnell weg mit der Kugel, zu den ganzen anderen misslungenen Werken. "Nie wieder werden wir so viel trinken!" Darauf stoßen die Götter gleich nochmal an.

