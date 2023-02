Die Narren feiern am St. Pöltner Rathausplatz

Am letzten Faschingstag regierten in St. Pölten die Narren. Der Rathausplatz wurde zu einer Partymeile umfunktioniert, um den Faschingsdienstag gebührend zu feiern. Mit DJ und Tanzeinlagen begann man bereits um 15 Uhr zu feiern. Auch Bürgermeister Matthias Stadler war mit Verkleidung vor Ort und ehrte die besten Kostüme der St. Pöltner Maskerade. Auch die Pforten des Rathauses selbst waren geöffnet. Hier konnten sich die Narren etwas aufwärmen und bei Musik, Getränken und Snacks tanzen. Ein Angebot, welches sehr gut ankam: Bereits am Nachmittag war das Rathaus überwiegend mit den Faschingsnarren gefüllt und der Sitzungsaal wurde zur Tanzfläche umfunktioniert.

Parallel zum Treiben im und um das Rathaus luden auch zahlreiche Lokale zwischen Rathausplatz und Neugebäudeplatz zur Faschingsparty. Darunter auch da Cinema Paradiso. Dort setzte sich eine lange Tradition fort: Bereits zum 14. Mal spielten hier „Jumpers reloaded“, welche mit ihrem Improvisationstheater die Gäste unterhielten.

