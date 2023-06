Drain Garden soll in Hafnerbach vor Überflutungen schützen

Nach den Starkregenereignissen und den verbundenen Zerstörungen der letzten Jahre setzte die Gemeinde im Bereich Wimpassing bei der Dunkelsteiner Straße und Jubiläumsstraße konkrete Schutzmaßnahmen.

Ergänzend zu den Eigenschutzmaßnahmen die jeder Hauseigentümer setzen sollte, optimierte die Gemeinde in der Dunkelsteinerstraße die Kanaleinläufe. In der Jubiläumsstraße sind Draingardenflächen vorgesehen, welche Regenwasser sehr rasch aufnehmen können. Verschiedene Pflanzen wurden auf diesen Flächen gepflanzt. Am Ortsende sind zusätzliche Versickerungsflächen entstanden.

„Die Marktgemeinde Hafnerbach hat auf Grund der Ereignisse der letzten Jahre nun schon Schutzmaßnahmen in Ober- und Untergraben sowie im unteren Ortsteil von Wimpassing gesetzt. Darüber hinaus wird das Rückhaltebecken oberhalb von Wimpassing laufend kontrolliert und überwacht, auch bei Bedarf wieder ausgebaggert“, informiert Bürgermeister Stefan Gratzl.

Seitens der Wildbachverbauung laufen Planungen für zusätzliche Schutzmaßnahmen in diesem Bereich. Diese werden aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen.