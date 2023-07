Die St. Pöltner Zeitung als Identitätsstifterin im Austrofaschismus

2018 feierte die NÖN ihr 150. Jubiläum. In ihrer langen Geschichte nahm die Zeitung viele Rollen ein, auch als Propagandamedium. Wie sie im Austrofaschismus zur Erzählung und Konstruktion einer österreichischen Identität beitrug, schaute sich Lukas Kalteis in seiner Masterarbeit an. Die schrieb der NÖN- und Magistrats-Mitarbeitende beim bekannten Zeithistoriker Oliver Rathkolb und schloss sie nun erfolgreich ab.

Das Ende der Habsburgermonarchie stürzte Österreich in eine Identitätskrise. Die Massenparteien forderten nach dem Ersten Weltkrieg einhellig den „Anschluss“ an die Weimarer Republik. Doch die Siegermächte zwangen Österreich zum Weiterbestand als Nationalstaat. 1933 kam gleichzeitig mit Hitler in Deutschland Dollfuß an die Macht und schaltete das Parlament aus. Kalteis wollte wissen, wie die christlichsoziale Partei versuchte, im Austrofaschismus eine nationale Basiserzählung, ein Begriff des historisch-arbeitenden Soziologen Harald Welzer, zu etablieren.

Dafür schaute er sich die St. Pöltner Zeitung, später NÖN, von 1918 bis 1938 als identitätsstiftende Entität an. Dazu durchwühlte Kalteis die Archive, denn eine wissenschaftliche Aufarbeitung des Wochenblattes blieb bisher aus. Das habe ihn auch am meisten überrascht: Vor allem Parteimedien und zeitgenössische Arbeiten wurden bisher historisch analysiert, nicht aber Zeitungen. Und das, obwohl sie in dieser Zeit das Massenkommunikationsmedium schlechthin waren. Allerdings stand der Historiker vor einem Problem: Die Zeitungsarchive waren zwar vollständig, aber ergänzende Informationen, wie etwa Redakteurslisten, konnte er nicht auftreiben.

„Medienvielfalt ist eine tragende Säule der Demokratie“

Kalteis Resümee: Der Austrofaschismus im heutigen Mostviertel und dem Gebiet der Diözese St. Pölten wurde nicht nur von Beginn an toleriert, sondern über den Pressverein und sein Medium, die St. Pöltner Zeitung, aktiv mitaufgebaut und gestaltet. Bis zum Anschluss war die Diözese auch personell mit der christlich-sozialen Partei, der Vaterländischen Front, der Heimwehr und den Ostmärkischen Sturmwehren verbunden. Julius Raab und sein Bruder Heinrich Raab waren nicht nur in politischen Ämtern, Heinrich Raab sogar im Bürgermeister-Amt, sondern schrieben auch für die St. Pöltner Zeitung. „Heinrich Raab schreibt in seinen Memoiren: Als ihm klar wurde, dass er politisch aktiv wird, hat er als erstes den Kontakt zum Pressverein gesucht“, erzählt Kalteis. Die Berichterstattung nahm Einfluss auf Politik und gesellschaftliches Leben.

Das ist auch insofern interessant, als St. Pölten damals schon eine rote Stadt war. Bei freien Wahlen gewannen in der Industrie- und Arbeiterstadt immer die Sozialdemokraten, obwohl sie erklärtes Feindbild auch der St. Pöltner Zeitung waren.

Vor allem schuf die St. Pöltner Zeitung eine Erzählung von kultueller Überlegenheit und vertrat unter anderem klare antisemitische Einstellungen. Das Propagandamedium Propagandamedium bleibt wurde klar, als die Nationalsozialisten an die Macht kamen. Innerhalb einer Ausgabe änderte sich die Botschaft der St. Pöltner Zeitung radikal. „Bis in die 1980er-Jahre war die NÖN politisch gefärbt. Das ist aber kein Einzelphänomen, früher war das Zeitungswesen so“, erzählt Kalteis. Deswegen betont er, wie wichtig die freie Presse ist: „Medienvielfalt ist für die Meinungsvielfalt und den politischen Diskurs wahnsinnig wichtig und für die Demokratie eine tragende Säule.“

Auf das Thema ist Kalteis durch seine Arbeit bei der NÖN gestoßen, für die er immer wieder im Archiv war. Für das Stadtmuseum schreibt er auch einen Beitrag zum Pressewesen für die Publikation zur Ausstellung über St. Pölten im Nationalsozialismus im kommenden Jahr.