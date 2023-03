Stadt St. Pölten fragt bei Radlern und Fußgehern nach

Um die Verkehrswende zu schaffen, legt die Stadt St. Pölten einen Fokus auf das Zufußgehen und Radfahren. Damit das auch im ganzen Stadtgebiet gut möglich ist, erstellt sie ein Leitkonzept für Aktive Mobilität. Dazu sollen die Erfahrungen der Bürgerinnen und Bürger wesentlich beitragen. Deswegen sind die dazu aufgerufen, sich aktiv zu beteiligen sowohl in Gesprächen als auch bei einer Online-Umfrage.

Ein Link auf der Stadthomepage führt zum Umfragetool „maptionnaire“ (https://new.maptionnaire.com/q/9uy98srv3rs9). Dort können Personen direkt in einer Karte von St. Pölten Problemstellen identifizieren und Fragen zum Thema Zufußgehen und Radfahren in St. Pölten beantworten. Außerdem gibt es die Möglichkeit, sich am Donnerstag, 23. März, von 9 bis 12 Uhr am Domplatz und am Samstag, 25. März, von 9 bis 12 Uhr am Herrenplatz mit den Planerinnen und Planern auszutauschen.

Ende des vergangenen Jahres beschloss der St. Pöltner Gemeinderat die „Klimarahmenstrategie 1.0“, um sich für kommende Herausforderungen zu wappnen. Dabei kristallisierte sich die Schaffung eines Netzes für Aktive Mobilität als eine der Prioritäten heraus.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.