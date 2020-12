Die Leitung der Regionalmusikschule Böheimkirchen–Kasten–Kirchstetten übernimmt ab April Matthias Schwetz. Er setzte sich nach einer schulinternen Ausschreibung im Hearing durch und wurde in der Sitzung des mit den Verbandsgemeinden besetzten Vorstands zum neuen Leiter bestellt.

Matthias Schwetz studierte Trompete in Wien, Köln, Mainz und Amsterdam und unterrichtet seit 2007 in Böheimkirchen neben Trompete und Flügelhorn auch das Jugendblasorchester. „Ich freue mich auf die kommende Aufgabe. Den Schülern möchte ich ein möglichst breites musikalisches Spektrum eröffnen und ihnen meine eigene Freude am Musizieren vermitteln“, erzählt Schwetz.

Die Schüler sind derweil auch in der herausfordernden Corona-Zeit nicht untätig und bringen musikalische Weihnachtsgrüße in die Wohnzimmer.

100-jähriges Jubiläum für den Mozartchor

Wenn Matthias Schwetz nicht in der Musikschule zu finden ist, leitet er den Mozartchor – und das schon seit acht Jahren. Eigentlich hätte heuer das große Jubeljahr für den Mozartchor werden sollen. Seit 1920 gestaltet er durchgehend die Messen und gibt regelmäßig Konzerte. 2012 übernahm Matthias Schwetz die Leitung von Viktor Mayerhofer.

Der Chorleiter bedauert den Lockdown: „Wir hatten zum Jubiläum die C-Dur-Messe von Beethoven geplant, die dann leider nicht aufgeführt werden konnte. Für dieses Stück braucht es eine große Besetzung in Orchester und Chor. Aber die Noten für diese großartige Musik liegen griffbereit für 2021“, blickt Schwetz in die Zukunft.

Bei der Arbeit hinter den Kulissen wird Matthias Schwetz von einem achtköpfigen Organisationsteam unterstützt. Notenarchiv, Pressearbeit und Abstimmung mit der Pfarre, aber auch die Betreuung von Website und der Facebook-Seite lasten somit nicht mehr nur auf seinen Schultern.

„Ich bin sehr froh, dass sich dieses Team gebildet hat. Gemeinsam werden wir für einen reibungslosen Ablauf unserer zukünftigen Proben, Messen und Konzerte sorgen. Ich möchte mich bei Edi Gappmaier, dem Chor-Präsidenten der letzten acht Jahre, sehr herzlich für seine Arbeit bedanken“, lobt Schwetz sein Team.

Die musikalische Zukunft ist derzeit noch unklar. Doch was möglich ist, möchte Schwetz auch machen: „Wir planen für Weihnachten ein Solistenquartett, das die Messe gestaltet.“