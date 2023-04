Auch in St. Pölten geht's voll Motivation zum Schul-Endspurt

St. Pölten Für die Maturantinnen und Maturanten gehen die Vorbereitungen auf die Reifeprüfung in den Endspurt: Die Zentralmatura beginnt heuer am 3. Mai. Jedes Jahr sorgt die Matura für Nervosität unter den Prüflingen.

Für das Bildungszentrum für Gesundheits- und Sozialberufe der Caritas der Diözese (BiGS) ist es heuer das allererste Mal, eine Reife- und Diplomprüfung abzuhalten. Lehrkräfte und Prüflinge stehen somit alle vor einer Premiere. „Die Vorbereitungen laufen perfekt und wir freuen uns schon sehr, die ersten Maturantinnen und Maturanten aus dem BiGS in die Berufswelt beziehungsweise an Weiterbildungseinrichtungen hinauszuschicken“, freut sich Direktorin Margit Simon. Die Kandidatinnen und Kandidaten hätten sich schon Erleichterungen gewünscht. „Ich denke, das ist aus Schülersicht legitim. Aber es ist nunmehr an der Zeit, auch bei der Matura wieder zum ‚Normal-Modus‘ zurückzukehren.“

Zuversicht in den Direktionen

In den anderen Schulen ist der diesjährige Hauptdurchgang der erste ohne Erleichterungen als Ausgleich der pandemiebedingten Zusatz-Herausforderungen. In den letzten Jahren gab es beispielsweise keine verpflichtende mündliche Matura. Beibehalten wird allerdings, dass in die Maturanote die Jahresnote miteinfließt. Rainer Kalteis, Leiter der Bundes-Bildungsanstalt für Sozial- und Elementarpädagogik (BASOP/BAfEP) St. Pölten, sieht dies ohnehin als die wichtigste Erleichterung. Dies ist nun in das Dauerrecht übergegangen. Zwei Teilbereiche der Reife- und Diplomprüfungen seien schon erledigt, wie Kalteis berichtet, nämlich die vorgezogenen Teilprüfungen und die Präsentationen und Diskussionen der Diplomarbeiten. „Dabei konnten wir auch wirklich beeindruckende Leistungen feststellen.“

Auch in den anderen Schulen zeigen sich die Direktorinnen und Direktoren positiv. „Die Stimmung ist wirklich hervorragend und optimistisch. Ich selbst bin extrem zuversichtlich, dass wir auch bei der Matura sehr gute Leistungen sehen werden“, berichtet der Leiter der Höheren Tourismusschule (HTS) St. Pölten Michael Hörhan.

Alle – Schüler und Lehrer – sind den Umständen entsprechend motiviert und voller Tatendrang. Michael Hörhan, Schulleiter der HTS St. Pölten

„Die Stimmung unter den Schülern ist wie immer: aufgeregt und gespannt. Immerhin haben sie viele Jahre auf die Matura hingearbeitet und sind nun neugierig, welche Aufgaben kommen werden und wie sie diese meistern“, sagt Ulrike Zirbs, Leiterin der Mary Ward Schulen St. Pölten. Ihrer Wahrnehmung nach hätten sich die Jugendlichen damit abgefunden, dass es heuer keine Erleichterungen mehr geben wird. „Natürlich hätten sie sich darüber gefreut, aber sie verstehen auch, dass mit vielen Förderstunden und zusätzlichen Maßnahmen viel Versäumtes aus Corona-Zeiten aufgeholt wurde“, so Zirbs.

Auch Kalteis habe kaum Kritik an der Rückkehr zum alten Prüfungsmodus von der Schülerschaft beziehungsweise der Schülervertretung vernommen. Hörhan betont: „Unsere Schüler akzeptieren die aktuelle Form uneingeschränkt. Sie gehen sehr reif und professionell mit der Situation um und fühlen sich, soweit ich das sagen kann, auch nicht benachteiligt im Vergleich zu anderen Jahrgängen davor.“

Schülerinnen und Schüler topmotiviert

Von sogar positivem Feedback berichtet Martin Pfeffel, Direktor der Höheren Technischen Lehranstalt (HTL) St. Pölten. Denn vor allem für Schülerinnen und Schüler, die sehr viel Arbeit in ihren Schulerfolg stecken, sei die Rückkehr zum alten Modus mit verpflichtenden mündlichen Prüfungen ein Zeichen der Wertschätzung.

„Trotz aller Widrigkeiten, corona- und anderweitig bedingt, sind die Maturantinnen und Maturanten des Bundesrealgymnasiums und Bundesoberstufenrealgymnasiums St. Pölten dieses Jahr den Umständen entsprechend bestmöglich auf die Reifeprüfung vorbereitet“, berichtet Julian Weber, erster Vizeschulsprecher am BRG/BORG St. Pölten und Maturant. Von den Schülerinnen und Schülern habe es keinen Widerspruch zu den diesjährigen Bedingungen gegeben. „Statt Gefühlen der Unfairness bezüglich dieser Matura hat sich vielmehr das Gefühl der Überflüssigkeit einer Abschlussprüfung wie der Matura breitgemacht, jetzt wo die Jahresnote mit in die Abschlussnote einfließt“, so der Schüler. Alles in allem würden die Prüflinge der Matura positiv und zuversichtlich entgegenblicken.

Wir haben in den letzten zwei Jahren alle Rückstände, die durch Corona und die damit verbundenen Lockdowns aufgetreten sind, gut aufgeholt.“ Armin Fuchs, Maturant

Auch Armin Fuchs, Schulsprecher-Stellvertreter am Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium St. Pölten, berichtet von einer zuversichtlichen Stimmung unter seinen Kolleginnen und Kollegen. „Ich denke, wir haben in den letzten zwei Jahren alle Rückstände, die durch Corona und die damit verbundenen Lockdowns aufgetreten sind, gut aufgeholt und die Wissenslücken geschlossen“, so der Maturant. Einige Mitschülerinnen und Mitschüler hätten sich zwar über Erleichterungen gefreut, doch viele würden es als Vorteil sehen. Denn so sei der Vorwurf einer „geschenkten Matura“, mit dem die letzten Jahrgänge immer wieder konfrontiert wurden, weniger wahrscheinlich. Außerdem sei es Zeit, wieder zur Normalität zurückzukehren.

Die Vorfreude auf die Matura – beziehungsweise darauf, dass sie nun bald erledigt ist – ist auch unter den Eltern groß. Jedoch betont Susanne Giczy, Stellvertretende Obfrau des Elternvereins des Schulzentrums Eybnerstraße (SZE), dass auch der diesjährige Maturajahrgang von den Corona-Maßnahmen der letzten Jahre betroffen war. „Die Vorbereitungen auf die Matura laufen ja nicht nur im Maturajahr selbst, auch in den Jahren davor“, sagt Giczy. Man könne die Corona-Zeit gar nicht mehr aufholen, findet sie.

„Die letzten Jahre haben gezeigt, dass auch mit ein paar Erleichterungen gut ausgebildete junge Menschen den Weg in die Arbeitswelt bewältigen und sich dort auch durchsetzen können“, sagt Robert Göndle, Obmann des Elternvereins der Handelsakademie (HAK) St. Pölten. Deswegen spricht er sich für weitere Maßnahmen aus: „Freiwillige Förderstunden vor der Reifeprüfung und die Forderung der Schüler nach einer längeren Arbeitszeit bei schriftlichen Prüfungen sollte erfüllbar sein.“

