Premiere in St. Pölten: Erster Matura-Jahrgang absolvierte BiGS

SOB Diplomklasse Familienarbeit- und Behindertenarbeit: Die Absolvent*innen der Diplomausbildung für Familienarbeit bzw. Behindertenarbeit am Caritas Bildungszentrum in St. Pölten: Bachinger Lea, Berner Sabine, Brenner Laura, Eder Carina, Ertl Lara, Hasel Bianca, Kottner Raphael, Metzger Fabio, Pech Michelle, Renner Gerald, Ruß Michaela, Schönberger Vanessa, Seidl Jasmin, Steinbichler Eva, Steiner Maximilian, Wagner Stefanie, Wurzer Kerstin Die Absolventinnen und Absolventen der Fachausbildung für Alten- und Behindertenarbeit: Alija Anita, Brandstötter Oliver, Brunnbauer Kilian, Deutsch Marie-Christin, Ertl Pia, Feiertag Cäcilia, Ginhart Yvonne, Hell Magdalena, Kaiser Verena, Kompek Matthias, Luckermayer Julia, Liu Yini, Schachinger Gloria, Schmidt Rebecca, Schneider Elisabeth, Schraml Martin, Serejch Julia, Steger Daniel Die Absolventinnen und Absolventen der Fachschule für Sozialberufe am Caritas Bildungszentrum in St. Pölten: Aigner Lena, Andreica Damaris, Bauer Larissa, Bilderl Leonie, Branka Julia, Cakmak Dilara, Deac Lara, Gansch Johanna, Haiden Viktoria, Kahry Anna, Kretschmer Katja, Mitterbacher Emilie, Neuhold Lina, Salijaj Florentina, Schrabauer Laura, Schrutz Christine, Schweiger Lena, Sluga Melina, Umucu Fatma

