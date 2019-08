McDonalds hat den Zustelldienst McDelivery nun auch in St. Pölten gestartet. Über das Online-Bestellportal Mjam können Burger und Co. gegen eine Zustellgebühr von 2,90 Euro auch nach Hause bestellt werden. Bislang nehmen die Fastfood-Restaurants an der Mariazeller Straße und am Bahnhof daran teil.

McDonald’s Österreich Das Einzugsgebiet von McDelivery umfasst circa 2,5 Kilometer rund um die teilnehmenden Restaurants.

Geliefert werden die Bestellungen von den Mjam-Fahrradkurieren in einem Umkreis von rund 2,5 Kilometern. Das ganze Stadtgebiet wird daher nicht beliefert (siehe Grafik).