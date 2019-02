„Die Klinische Abteilung für Herzchirurgie am Universitätsklinikum St. Pölten ist nach dem AKH die zweitgrößte Herzchirurgie für Erwachsene in Österreich und es werden nahezu alle in Niederösterreich diagnostizierten Herzpatientinnen und -patienten an diesem Standort operiert“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Routinemäßig gibt es hier auch an Wochenenden und Feiertagen Eingriffe. „Eine optimale Versorgung ist somit an 365 Tagen im Jahr und rund um die Uhr gewährleistet“, so Mikl-Leitner.

„2018 war das Universitätsklinikum St. Pölten führend in der Implantation von Stents in die Brustaorta“, freut sich Christoph Holzinger, Leiter der Klinischen Abteilung für Herzchirurgie.

Im modernst ausgestatteten Angio-OP im neuen Haus C werden kombinierte Eingriffe - offene chirurgische Operationen und die Implantation von Aortenstents und Aortenklappen in einem Eingriff - an der Brustaorta durchgeführt.

950 herzchirurgische Eingriffe jährlich

Die Klinische Abteilung für Herzchirurgie wurde mit 18 Betten und einem OP-Saal, der mit der dermatologischen Abteilung geteilt wurde, offiziell eröffnet. 1993 gab es 312 Eingriffe im Jahr. „Seit 2012 werden an der Klinischen Abteilung für Herzchirurgie konstant jährlich rund 950 herzchirurgische Eingriffe vorgenommen“, so LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf. Und die Patienten sind von den fünf kardiologischen Abteilungen Niederösterreichs sowie Akut-Patienten aus Wien.

Vergangenes Jahr – im Jubiläumsjahr – übersiedelte man ins neue Haus C. Die minimalinvasiven Techniken durch 3D-Bildgebungsverfahren wurden weiter verfeinert, sodass Hautschnitte kleiner sowie Schmerzen und Blutverlust geringer sind. Es werden alle modernen Techniken durchgeführt, wie z.B. Bypassoperationen, Herzklappenrekonstruktionen und minimalinvasive Eingriffe an der Aortenklappe, Mitralklappe, Trikuspidalklappe und an Herzscheidewanddefekten