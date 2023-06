St. Pöltner Erfindung bald als Prototyp in klinischer Studie

„Wir haben Herrn Dr. Shabana beim Demo-Wettbewerb von INiTS gefunden. Das ist wirklich ein sehr interessantes Produkt“, betont Franz Borkovec, Geschäftsführer der SD Innovate GmbH, die kürzlich in das St. Pöltner Start-up von Osama Shabana investierte. Der Mediziner arbeitet seit 2019 mit seiner Firma Medi-Cam an der Entwicklung von La Scope, einem Gerät für minimalinvasive Chirurgie (Laparoskopie). Es ist ein kabelloses und mobiles Operationsgerät, das unabhängig arbeitet und hochauflösende Echtzeit-Videos produziert, die auf einem Monitor oder Bildschirm angezeigt werden können. „Es kann einfach in einem Koffer transportiert werden“, sagte Shabana bei der Präsentation des Geräts. Die leichte Transportierbarkeit und die geringeren Kosten im Vergleich zu den gebräuchlichen Laparoskopie-Türmen sind wesentliche Vorteile der Erfindung. „La Scope ist auch enorm einfach zu reinigen, es hat eine wiederaufladbare Batterie und braucht keine Setup-Zeit und dazugehörige Prozesse“, erklärt Borkovec. Wie hoch die Kosten tatsächlich sein werden, werde sich zeigen, wenn die Entwicklung fertig ist. „Dann schauen wir uns die Produktionskosten an.“

Derzeit wird an der Herstellung von 20 Prototypen gearbeitet. „Diese können dann von Ärzten schon verwendet werden“, sagt Borkovec. Eine Studie soll dann folgen.

Shabana, der selbst in Ägypten studiert hat, hat das Produkt insbesondere für den Einsatz in ärmeren Ländern, in ländlichen Gegenden und an der Front entwickelt. Es könne nach der Zulassung aber auch im Spitalwesen in Europa eingesetzt werden. „Ich gehe davon aus, dass das Produkt auch für Krankenhäuser interessant ist. Warum sollte man mit den Türmen arbeiten, wenn es andere Möglichkeiten gibt“, sagt Borkovec. Ein Großteil der Bauchraumoperationen können minimalinvasiv durchgeführt werden. Verbunden mit den vielen Vorteilen dieser Operationsmethode ergibt sich damit ein eindeutig positives Potenzial an Marktchancen.