XXXLutz feierte den 30er in St. Pölten

Der XXXLutz ist seit 30 Jahren in St. Pölten. In einer Stadt, in der der Möbelhandel nichts Unbekanntes ist, wie Plattform-Obmann-Stellvertreter Markus Mayer in seiner Fest-Ansprache feststellte. Gemeinsam mit Obmann-Stellvertreterin Kittel gratulierte er beim Meet & Greet im Möbelhaus Martin Lackner, der seit 14 Jahren als Geschäftsstellenleiter die Erfolgsgeschichte in der Landeshauptstadt geprägt hat.

1993 eröffnete die Filiale noch neben dem Traisenpark. In den ersten Jahren sei man dabei noch eine mäßig starke Konkurrenz gewesen, erinnert sich Lackner. Knapp 20 Jahre später war es dann Zeit umzuziehen für den XXXLutz, der bis 2005 zum zweitgrößten Möbelhändler der Welt heranwuchs. Auch mit Hilfe von Bürgermeister Matthias Stadler habe man den Standort am Europaplatz gefunden, erzählte Lackner. Seither ging es mit der Filiale steil bergauf. Der Umsatz konnte seit 2012 fast verdreifacht werden. „Ich habe eine tolles Team, in dem 100 Menschen mitarbeiten, und auch 16 Lehrlinge“, ist Lackner voll des Lobes.

Der Erfolg sei auch Lackners Verdienst, unterstrich Bürgermeister Matthias Stadler. Die Zusammenarbeit bei der Standortsuche sei toll gewesen, der Europaplatz mit großen roten Sessel als genehmigtes Kunstwerk sicher der richtige Platz, so Stadler, der auch betonte. „Die Stadt braucht Betriebe.“

Mit rund 130 Gästen wurde das Jubiläum gebührend gefeiert. Mit Showcooking in der XXXLutz-Küche von Eva Glawischnig, Musik von SaxoBen, Weinen der Domäne Wachau, kredenzt von Sommelier Thorsten Schmelz, sowie einer Heurigen-Jause und Hager-Brot. Im Möbelhaus angestoßen haben auch IV-NÖ-Präsident Thomas Salzer, Marketing-St. Pölten-Geschäftsführer Matthias Weiländer, Wirtschaftskammer-Bezirksstellenleiter Gernot Binder, Fahrschulbesitzer Richard Mader, Gastronom Leo Graf, Unternehmer Wolfgang Stix, Franz Frosch von der Oberbank sowie Burkhard Schindlegger und Florian Haiderer von der Sparkasse.