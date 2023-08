Festival-Chef: „Frequency ist wie Urlaub, nur anders“

Jährlich grüßt das Frequency-Festival. Im Vorfeld des Mega-Events treffen Organisatoren, Stadt und Einsatzkräfte letzte Vorbereitungen. Das Parkkonzept steht, das Anrainer-Telefon ist eingerichtet und der Timetable finalisiert. Wer noch ein Ticket will, muss wirklich schnell sein, denn schon am Freitag rechnet Festival-Chef Harry Jenner damit, dass auch die letzte Karte weg ist. Deswegen rät er unbedingt dazu, bereits das Early Camping am Dienstag zu nutzen. So verteilt sich die Anreise gemütlich über mehrere Tage. Am Camping-Erlebnis feilt das Team jedes Jahr. Das Glamping ist bereits ausverkauft, dass Green Camping beliebt wie eh und je. Gegen Gebühr gibt's wieder Zelte zum Mieten, damit wird der Wegwerfkultur und stehengelassenen Zelten der Kampf angesagt. „Das Frequency ist wie Urlaub, nur anders. Nach dem Motto planen wir“, meint Jenner.

Festival-Mastermind Harry Jenner von Barracuda Music. Foto: Maria Prchal

Das bewährte Müllkonzept mit Green Teams, die schon während des Festivals unterwegs sind, bleibt. „Bei diesen Menschenmengen wird es aber leider immer schwarze Schafe geben“, sagt Jenner. Auch in anderen Bereichen sei das Frequency ein Vorreiter. Etwa bei der Sicherheit. Jede und jeder solle sich wohlfühlen, deswegen ist das Sicherheitsteam speziell geschult, um etwa Belästigungen zu erkennen. Und wer bei der Bar einen „Angel Shot“ bestellt, gibt dem Barteam damit ein Signal, die Polizei oder die Security zu rufen.

Festival in Zeiten der Energiekrise

Auch bei der Barrierefreiheit habe man nachgebessert, erzählt Jenner. Die Plattform für Menschen im Rollstuhl ist nun weiteroben und mit Aufzug erreichbar: „Dort ist echt eine coole Sicht auf die Stages.“ Der Campingplatz mit der asphaltierten Straße sei ebenfalls ein Vorteil sowie das VAZ mit seinen barrierefreien WC-Anlagen.

So ein Festival ist nicht nur ein riesiger Organisationsaufwand, sondern auch ein Riesen-Stromfresser. Bereits in der Nachbereitung des vergangenen Frequency kündigte Jenner an, bei der Energieeffizienz nachzuschärfen. „Wir haben uns auch informiert über alternative Stromquellen, aber das ist bei so einer Großeranstaltung alles noch utopisch.“ Wo es ging, wurde nachgebessert, etwa mit stromsparenden LEDs bei der Beleuchtung.

Dem vielen Vorbereitungsstress zu trotz, überwiegt beim Festival-Chef die Vorfreude. „Nina Chuba, die Fäaschtbänkler, Kraftclub, und in meinem Alter auch Limp Bizkit - das sind so meine Highlights“, verrät Jenner. Viele deutschsprachige Acts finden sich im Line up. Jenner: „Die sind auch alle heiß begehrt.“ Heiß soll auch das Wetter werden, bisher verspricht auch die Wetter-Prognose nur Gutes.

Das Frequency-Festival geht von 17. bid 19. August am VAZ Gelände über die Bühne(n).