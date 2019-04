Das schöne Wetter der vergangenen Wochen lockt ungewöhnlich früh im Jahr unzählige Erholungssuchende zum Seengebiet. Doch nicht nur Strandtücher und Sonnenhüte haben viele im Gepäck, sondern auch Fleisch und Griller. Trotz in der Seenordnung verankerten Grillverbots wird eifrig gebrutzelt. Geruch und Rauch stören aber viele.

„Die Grillorgien sind ja nicht zu übersehen"

Seitens der Opposition wird daher eine Überwachung der Seenordnung gefordert. „Die Grillorgien sind ja nicht zu übersehen. Manche reisen extra dafür aus Wien an. Der Müll landet aber im Gebüsch“, ärgert sich Klaus Otzelberger. Der FP-Stadtrat fordert, dass die Stadt den Auftrag mit der Sicherheitsfirma, die die Einhaltung der „Grünen Zone“ kontrolliert, erweitert. „Das ist im Sinne des Brand- und Umweltschutzes dringend notwendig.“

„Viele reagieren leider nur mehr auf Kontrollen“

VP-Vizebürgermeister Matthias Adl stellt sich auch die Frage, was eine Seenordnung bringt, wenn man sie nicht kontrolliere. „Viele reagieren leider nur mehr auf Kontrollen“, so Adl, der das illegale Grillen auch entlang der Traisen verurteilt: „Dort wird der Mist ebenfalls einfach liegen gelassen.“

Markus Hippmann von den Grünen schlägt zumindest verstärkte Kontrollen zu Beginn der Grillsaison vor. „Es würde wohl reichen, ein paar Wochen darauf aufmerksam zu machen. Ich vertrau auf den Lerneffekt.“ Der Gemeinderat hat aber noch einen anderen Lösungsansatz: „Abseits der Plätze beim See gibt es in der Stadt keine Möglichkeit zum Grillen. Eine Erweiterung des Angebots würde die Leute nicht alle an einen Ort ziehen.“

Stadtbaudirektor Kurt Rameis verweist darauf, dass das Grillen am See aktuell überhaupt nicht erlaubt ist. „Es gibt derzeit keinen ausgewiesenen Grillplatz, also besteht eigentlich Grillverbot.“ Die Seenordnung sei aber kein Gesetz, sondern wie eine Hausordnung zu verstehen. „Es kann daher keine Verwaltungsstrafen geben“, betont Rameis. Er kann sich aber ebenfalls vorstellen, dass bald Securitys manche Besucher zur Einhaltung der Seenordnung bewegen. „Das kann durchaus noch kommen. Vorläufig versuchen wir es noch mit Aufklärung.“

Für die SP sind Securitys am See keine Lösung. „Bislang waren immer Mitarbeiter des Magistrats unterwegs und haben vehement auf die Einhaltung der Seenordnung hingewiesen. Das wollen wir beibehalten und weiterhin auf die Vernunft aller Beteiligten setzen“, so Stadtrat Harald Ludwig. Selbst wenn man sich Securitys leisten würde, deren Handlungsspielraum wäre begrenzt: „Sie dürften keine Identitäten feststellen.“