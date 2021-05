In Niederösterreich gibt es über 3.000 Betriebe. Dazu zählen auch die Systemerhalter, denen in der Coronakrise eine besondere Bedeutung zukommt. Dazu zählen etwa die Lagerhäuser, die Maschinenringe oder auch die Direktvermarkter. Einer davon sind die Wilhelmsburger Hoflieferanten von Bernadette und Hannes Bertl, die Andreas Freistetter als Präsident der NÖ Landarbeiterkammer besonders hervorhebt: „Die Corona-Krise hat uns gezeigt, dass die Landwirtschaft ein wichtiger Faktor ist.“ 2020 waren 35.000 Personen in der Land- und Forstwirtschaft tätig, davon 16.000 ausländische Ernte- und Saisonarbeiter im Gemüse-, Obst- und Weinbau.

„Sie sind eine wichtige Stütze und verdienen ebenfalls Wertschätzung“, so Freistetter. Er will sich deshalb künftig dafür einsetzen, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden. 1.500 Euro Mindestlohn in Niederösterreich bezeichnet er als „großer Meilenstein im Landarbeitergesetz“. Ab 1. Juli soll das auch im vereinheitlichten Bundesgesetz Niederschlag finden. Dazu soll es auch Verbesserungen bei den Unterkünften für Erntearbeiter geben und ein Angebot für Deutsch- und Onlinekurse.

Die gute Partnerschaft zwischen der Landarbeiterkammer und der ÖVP betont auch VP-Niederösterreich Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner.