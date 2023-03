Preisgekrönt direkt zum Auftritt

Die Meisterkonzerte starten an diesem Wochenende virtuos ins neue Jahr. Bis Juli bietet die Reihe noch fünf Konzerte im Stadtsaal und im D&C Cityhotel. Am Sonntag, 5. März, wird das Janoska Ensemble auf der Bühne stehen - einen Tag später als ursprünglich geplant. Der Grund der Verschiebung ist allerdings ein erfreulicher: Die Musiker werden als frischgebackene Preisträger mit Klassik-Ohrwürmern und einer Mischung aus Jazz und Folk aufgeigen. Tags zuvor werden sie beim wichtigsten Musikpreis der Slowakei ausgezeichnet. „Die Auszeichnung zeigt, welche Virtuosität die Künstlerinnen und Künstker aus aller Welt haben, die Jahr für Jahr im Rahmen der Meisterkonzerte in St. Pölten auf der Bühne stehen“, freut sich der künstlerische Leiter Robert Lehrbaumer.

Infos und weitere Termine

Konzertbeginn im Stadtsaal ist wie immer bei den Meisterkonzerten um 18.30 Uhr. Tickets und weitere Informationen gibt es unter 02742/333 2601 oder www.klangweile.at/meisterkonzerte.

Die weiteren Konzerte:

Lieder und Duette mit Ildiko Raimondi, Cornelia Sonnleithner und Robert Lehrbaumer, Samstag, 25. März.

mit Ildiko Raimondi, Cornelia Sonnleithner und Robert Lehrbaumer, Samstag, 25. März. Jazz vom Feinsten mit Nicki Parrott sowie Martin Breinschmid & Friends, Sonntag, 14. Mai.

mit Nicki Parrott sowie Martin Breinschmid & Friends, Sonntag, 14. Mai. Klavier & Tanz mit Maria Radutu und Eno Peçi, Samstag, 27. Mai.

mit Maria Radutu und Eno Peçi, Samstag, 27. Mai. Orchestergala open-air, Samstag, 15. Juli.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.