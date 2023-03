St. Pöltner Konzertreihe: Mit Liedern und Duetten geht es weiter

„Zum Niederknien schön“, beschreibt künstlerischer Leiter Robert Lehrbaumer die Stimmen der Sängerinnen Ildikó Raimondi und Cornelia Sonnleithner. Unter dem Motto „Lieder und Duette“ leiten sie am Samstag, 25. März, musikalisch den Frühling ein. Die begnadeten Stimmen präsentieren Stücke von Schubert, Mendelssohn, Brahms und Co. im Stadtsaal des D&C-Cityhotels.

„Der Zauber zweier schöner Frauenstimmen hat viele Komponisten zu traumhaften Duetten inspiriert, die zu den schönsten Vokalkompositionen gehören, die je geschrieben wurden. So selten diese zu hören sind, so wunderbar ist diese Gelegenheit, sie nun zu genießen“, schwärmt Lehrbaumer. Der künstlerische Leiter wird für musikalische Untermalung sorgen und die beiden Damen am Klavier begleiten. Sopranistin Ildikó Raimondi feierte neben zahlreichen Auftritten in der Wiener Staatsoper internationale Erfolge und ist als Universitätsprofessorin am Salzburger Mozarteum tätig. Altistin Cornelia Sonnleithner zählt laut Lehrbaumer zu den schönsten „jungen Stimmen“. Sie absolvierte bereits Soloauftritte in der Wiener Staatsoper und ist auch als Solistin aus dem Wiener Stephansdom bekannt.

Weitere Termine und Infos:

Konzertbeginn ist um 18.30 Uhr im Stadtsaal des D&C-Cityhotels. Weitere Informationen und Tickets sind erhältlich unter www.klangweile.at/meisterkonzerte oder 02742/333 2601.

Altistin Cornelia Sonnleithner bespielt gemeinsam mit Ildikó Raimondi die Bühne des Stadtsaals. Foto: Agnes Stadlmann, Agnes Stadlmann

