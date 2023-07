Solistinnen verzauberten Publikum mit Klängen im Stadtsaal St. Pölten

Werke von Mozart, Beethoven sowie Schubert und Strauß begeisterten das Publikum beim Finale der Meisterkonzerte im großen Festsaal des Cityhotels D&C. Die Orchestergala mit Konzertmeisterin Édua Zádory war das sechste Konzert der Meisterkonzerte-Reihe.

Künstlerischer Leiter Robert Lehrbaumer stand an dem Abend selbst am Dirigentenpult. Die Solistinnen Yunji Kim, Eunseo Ko und Hyerin Jeong sind aus Asien angereist, um den Gästen ihre Künste an der Geige zu präsentieren. Organisatorin Caroline Berchotteau fasst das Konzert folgendermaßen zusammen: „Ein fantastisches Klassikkonzert mit hoch talentierten Künstlerinnen und Künstlern.“