Klaviermusik und Ballett verwoben im St. Pöltner Stadtsaal

„Piano & Dance“ hielt für alle Sinne etwas bereit. Die in Rumänien geborene Pianistin Maria Radutu und der albanische Choreograph Eno Peçi schafften es, zwei unterschiedlichen Kunstformen auf der Bühne Raum zu geben, ohne dass eine dabei in den Hintergrund tritt. Beide sind in ihren Genres international bekannte Künstler. Maria Radutu führte ihre Karriere als Solistin beispielsweise bereits in renommierte Konzertsäle in den USA, Europa und Asien. Eno Peçi ist als Solotänzer des Balletts der Wiener Staatsoper und Volksoper bekannt.

Im St. Pöltner Stadtsaal präsentierten sie im Rahmen der Meisterkonzerte ihr gemeinsames Projekt „Piano & Dance“, bei dem sie perfekt aufeinander abgestimmt die Werke von Chopin, Strawinsky, Gershwin und Rachmaninow auf mehrere kunstvolle Arten interpretierten und erlebbar machten.

