Nikki Parrott begeisterte mit Jazz-Klassikern

Zweimal hatte der künstlerische Leiter der Meisterkonzerte, Robert Lehrbaumer bereits versucht die gebürtige Australierin Nikki Parrott nach St. Pölten zu holen. Im dritten Anlauf ist es nun geglückt. Parrott ist international für ihren charmanten Gesang sowie für ihr einzigartiges Spiel am Kontrabass bekannt. Sie stand bereits mit Musiklegenden wie Paul McCartney, Steve Miller oder Jose Feliciano regelmäßig in New York auf der Bühne. In St. Pölten bekam die Sängerin, die ihr Publikum auf Deutsch begrüßte, Unterstützung von den „Prisoners of Swing“. Mit ihnen widmete sie sich bei "Jazz vom Feinsten" den Hits von Nat King Cole, George Gershwin, Doris Day oder Lois Armstrong. Besonders Schlagzeuger Martin Breinschmid zeigte sich in Spiellaune und harmonierte perfekt mit dem Gast aus Australien. Nicht einmal eine Alu-Leiter aus dem Abstellraum oder geleerte Weinflaschen waren vor seinen Drummer-Künsten sicher. Das Publikum dankte den Musikern diese außergewöhnliche Show mit Standing Ovations und minutenlangem Applaus.

