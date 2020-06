Seit Beginn des Jahres ist der ehemalige Gemeinderat Robert Bruckner in Australien tätig. Er arbeitet am Ausbau des Bahnnetzes rund um Melbourne. Viel hat er bisher vom fremden Kontinent noch nicht gesehen. Corona zwang auch ihn in die eigenen vier Wände. Heimweh verspürt er dennoch nicht.

Wenn bei uns die letzten vom Mittagessen auf den Arbeitsplatz zurückkehren, dann beginnt der zweite Teil des langen Arbeitstages für Robert Bruckner: „Dann treten nämlich die Kollegen aus Europa mit uns in Kontakt.“ Internet-Konferenzen bis nach Mitternacht Ortszeit sind keine Seltenheit. Wegen Corona mit Kollegen, Freunden oder der Familie via Internet in Kontakt zu treten, war für ihn daher keine große Umstellung. In Australien sei zur Hochzeit von Corona

alles recht „relaxt“ gewesen. „Wir sind etwa zwei Wochen hinter den Geschehnissen in Österreich. In Australien werden auch gerade die Maßnahmen schrittweise reduziert“, erklärt Bruckner. Die Restaurants seien in Melbourne allerdings einen Schritt weiter gewesen. Denn hier habe es auch vor Corona schon ein umfangreiches Take-away-Angebot gegeben. Und die kontaktlose Zahlung sei hier ebenfalls viel weiter verbreitet.

Den Schritt nach Australien bereut er nicht. Das Geschehen in der Heimat beobachtet Bruckner aus der Ferne aber immer noch mit Argusaugen. „Das Gemeindegeschehen in St. Pölten verfolge ich online bei der NÖN.“