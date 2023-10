„Sindbad“ stellt sich in St. Pölten vor

Laut Julia Hulak von „Sindbad - Mentoring für Jugendliche“ sind mehr als ein Drittel aller Lehrabbrüche im Jahr 2019 in den ersten drei Monaten passiert. Dieser Fakt, und noch einge andere, haben das Social Business inspiriert. Bei „Sindbad“ werden Jugendlichen, oder auch „Mentees“, zwischen 13 und 19 Jahren mit sogenannten „Mentoren“, jungen Erwachsenen zwischen 20 und 35 Jahren, vernetzt. Weil das Projekt bereits erfolgreich in anderen Teilen Niederösterreichs läuft, will man nun auch in St. Pölten durchstarten.

Die Jugendlichen werden ein Jahr lang von ihren Mentoren begleitet und bei der Lehrstellen- oder Ausbildungssuche und dann auch während dem Einstieg unterstützt. Die Teilnahme ist für alle freiwillig und kostenlos. Der Betreuungszeitraum geht von November bis November, beziehungsweise können Unentschlossene auch im März einsteigen.

Jugendliche können sich bei Interesse jederzeit über die Webseite von „Sindbad“ anmelden. Außerdem arbeitet die Organisation mit Partnerschulen zusammen und stellt sich dort vor. Mentorin oder Mentor kann jeder werden, dafür ist Erfahrung in der Jugendarbeit nicht zwingend nötig. Um den Prozess zu starten, muss man einfach bei einem Infoabend, ob online oder vor Ort, teilnehmen.

Am 17. Oktober, um 18 Uhr 30, findet ein Infoabend zu „Sindbad“ im Co.Lab in der Herrengasse in St. Pölten statt. Über www.sindbad.co.at kann man sich für den Termin anmelden.