Innovationstage und E-Mobilität in St. Pölten

Bei den „Innovations- und E-Mobilitäts-Tagen“ finden Besucherinnen und Besucher Informationen rund um die Themen erneuerbarer Energie, E-Mobilität und Ressourcenschonung. „Der Dank gilt hier vor allem Bürgermeister Matthias Stadler und der Stadt St. Pölten, welche es uns ermöglicht diese Roadshow hier abhalten zu können. Wir wollen zeigen wie viel fortschrittliche und innovative Lösungen es schon im Energiesektor gibt und im Gespräch mit den Menschen neue Lösungen präsentieren“, erklärt Organisator Dieter Lutsch. Das Spektrum der Roadshow ist dabei vielfältig. So können Besucherinnen und Besucher die neuesten E-Bikes oder E-Autos bewundern und sogar Probe fahren, oder sich zum Beispiel von der Firma DSPD über die Möglichkeit begrünter Fassaden und Terrassen informieren lassen.

Im Laufe des Nachmittags startete dann eine Podiumsdiskussion in der FH St. Pölten, wo einige Leuchtturmprojekte der Region vorgestellt wurden. So wurde zum Beispiel das Projekt der schwimmenden PV-Anlage in Grafenwörth genauer beleuchtet, welche die Gemeinde komplett energieautark hat werden lassen. „Wir können durch solche Veranstaltungen wie heute an der Basis wirklich viel Bewusstsein schaffen und auch weitere Schritte für eigene Projekte gehen“, lobte auch Bürgermeister Matthias Stadler die Roadshow.

Die Innovations- und E-Mobilitäts-Tage sind auch morgen, Samstag 22. April, ab zehn Uhr wieder am Parkplatz der FH St. Pölten zu Gast.

