St. Pöltner Luftqualität „ist sehr gut“

Zwei Messstellen loggen seit vielen Jahren Luftgüteparameter in der Landeshauptstadt: am Europaplatz und in der Eybnerstraße. Cornelius Zeindl, Leiter Umweltkoordination der Abteilung für Anlagentechnik des Landes, attestiert der Stadt eine sehr gute Luftqualität: „Alle gemessenen Immissionen in der Stadt lagen 2022 deutlich unterhalb der gesetzlichen Grenzwerte gemäß Immissionsgesetz Luft.“

Der Mittelwert der beiden Messstellen in St. Pölten lag 2022 beim Feinstaub (PM10) bei 16 Mikrogramm (µg) pro m³ bei einem erlaubten Grenzwert von 40 µg/m³. „Der Mittelwert beim Feinstaub hat sich in den letzten zehn Jahren um 38,5 Prozent reduziert“, rechnet Zeindl vor.

Auch beim Stickstoffdioxid (NO 2 ), das vor allem durch den Verkehr verursacht wird, gibt es einen positiven Trend. Im Jahr 2022 lag der Mittelwert bei 18 µg/m³ bei einem Grenzwert von 35 µg/m³. „Hier liegt die Reduktion bei 35,7 Prozent“, so Zeindl.

Die Bauarbeiten am Europaplatz hatten auf die Messungen fast keine Auswirkungen. Nur Anfang Juni war die Messstelle St. Pölten-Verkehr für einige Tage ohne Strom. „Heuer wird die Messstelle im Zuge der Neugestaltung der Nebenflächen auf einen neuen Standort umgesiedelt“, verrät Zeindl. Platz finden wird sie im Norden der Kreuzung bei der Ecke Schießstattring/Linzer Straße.

