Beruf als Berufung: Neuer Leiter für St. Pöltens Interspar-Bäckerei

Michael Hanl ist 28 Jahre alt und Bäcker. Seit Kurzem leitet er die Interspar-Bäckerei in St. Pölten mit 20 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, davon vier Lehrlinge. Die Liebe zum Backen entflammte jedoch schon in frühester Kindheit beim Brotbacken.

„Bereits mit fünf Jahren wusste ich, dass es für mich keine andere Arbeit geben kann. Backen ist meine Berufung und große Leidenschaft“, erklärt Hanl.

Doch nicht alles gelang auf Anhieb. Der erste Laib Schwarzbrot und die ersten geformten Weckerl seien in der Kindheit nur geglückt, weil ein Bäcker dabei geholfen hat. Doch Hanl lernte schnell. „Ab diesem Zeitpunkt gab es nur noch ein Ziel: eine Bäckerlehre“, erinnert er sich.

Schon um 1 Uhr morgens beginnt die erste Schicht in der Backstube. Mit dem Aufstehen habe Hanl aber nie ein Problem gehabt. Seine Geheimtipps: „Früh genug ins Bett gehen. Und mit einer erfrischenden Dusche und gutem Kaffee kann nichts mehr schiefgehen.“

Zum Kaffee schmeckt in der Faschingszeit ein Krapfen besonders gut. „Zum Faschingsauftakt am 11. November und am Faschingsdienstag werden bestimmt die meisten gegessen“, weiß Hanl, der am liebsten den klassischen Marillenkrapfen verzehrt. Zur Abwechslung gibt es aber auch Himbeer-, Powidl-, Nougat- oder Vanillekrapfen.