Immaterielles Weltkulturerbe: Im Zeichen der Elsbeere

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Mit einer Festveranstaltung in der Michelbach-Halle feierte der Verein Elsbeer-Reich die Aufnahme in das UNESCO-Verzeichnis. Nach der Köhlerei ist das bereits die zweite Ehrung für eine Institution in Michelbach.

Elsbeeren werden von Hand auf langen Leitern in aufwendiger und nicht ungefährlicher Arbeit geerntet und gerebelt. „Der Elsbeer-Brand gehört zu den kostbarsten Destillaten. Die Früchte werden aber auch zu Likör, Marmelade und anderen Spezialitäten verarbeitet. Die UNESCO würdigt diese traditionsreiche Veredelungsmethode“, so Obmann Norbert Mayer. Musikalisch umrahmt wurde der Festakt von den „Michelbacher Böhmischen“, die auch den von Michael Mayer komponierten „Elsbeer-Walzer“ zum Klingen brachten. Präsentiert wurde zudem die Neuauflage des Elsbeer-Buchs, das auf über 600 Seiten mit Beiträgen hochkarätiger Autoren eine Kulturgeschichte der Frucht zeichnet.

Michelbach ist das Zentrum des Elsbeer-Reiches und Motor für Innovationen und Ideen. „Die Elsbeere ist zur Leitfrucht und zu einem Merkmal von Michelbach und einer ganzen Region geworden. Durch den Elsbeer-Weg kommen Wanderer zu uns und werden auf die köstlichen Produkte aufmerksam“, freut sich Bürgermeister Hermann Rothbauer, der auch die LEADER-Region Elsbeere Wienerwald vertrat. Der Zusammenschluss von 13 Gemeinden unterstützt zahlreiche Produkte in der Region. „In unserem Logo vereint sich das Rotbraun der Elsbeere und das Grün des Wienerwalds“, so Michelbachs Bürgermeister.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.