Wilhelmsburger Bürgermeister Ameisbichler wird abgesetzt

„Alle im Gemeinderat vertretenen Parteien – SPÖ, ÖVP, Grüne und FPÖ – haben einen Misstrauensantrag gegen den Bürgermeister eingebracht. Mit 26 von 28 Unterschriften, zwei Personen waren auf Urlaub. Die Entscheidung war schwierig. Aber aufgrund der eigenmächtigen Handlungsweise und der Informationsvorenthaltung des Bürgermeisters ist dies die unausweichliche Konsequenz“, informiert eine E-Mail von SPÖ-Stadtrat Peter Reitzner und lässt damit am Wochenende eine Politbombe platzen. Die vier Klub-Obleute Stadtrat Norbert Damböck (SPÖ), Vizebürgermeisterin Sabine Hippmann (Grüne), Stadtrat Markus Holzer (ÖVP) und Gemeinderat Christian Brenner ( FPÖ) stimmten einheitlich dafür.

Im Mai soll Ameisbichler des Amtes enthoben werden, dafür ist ein Sonder-Gemeinderat nötig. In einem weiteren Sonder-Gemeinderat erfolgt anschließend eine geheime Bürgermeister-Wahl. „SPÖ-Stadtrat Peter Reitzner soll als Bürgermeister zur Verfügung stehen“, erklärt Hippmann.

Hippmann: „Wir müssen Wilhelmsburg vor diesem Bürgermeister schützen!“

Hippmann spricht auch von Desinformationen und einem „Spiel mit keinen offenen Karten“ in der Vergangenheit. Das Fass zum Überlaufen gebracht habe, so alle vier Fraktionen, der Fall Laufen. Für das Areal sollte fristgerecht am Donnerstag, 20. April, ein Kaufangebot bei Laufen einlangen. „Der Bürgermeister wollte die Zustimmung von uns für eine GesmbH mit einigen Investoren wie dem Steuerberatungsbüro Stulik. Wir waren dagegen, denn die Vereinbarung mit Investoren wäre nur dann möglich, wenn klar gewesen wäre, dass eine Kooperation eine positive Auswirkung auf die Wilhelmsburger Bevölkerung gehabt hätte“, schildert sie. Das sei in dem bestehenden Vertrag aber nicht ersichtlich gewesen. „Der Bürgermeister hat nur mit mir gesprochen. Er meinte auch, unser vor einiger Zeit eingereichtes Angebot gilt nicht mehr, es müsse ein neues erstellt werden“, so Hippman, die betont: „Wir müssen Wilhelmsburg vor diesem Bürgermeister schützen!“

Hippmann informierte die anderen Parteien. Es gab ein Gespräch, der Vereinbarung des Bürgermeisters wurde nicht zugestimmt, ein eigenes Angebot fristgerecht am 20. April eingereicht.

SPÖ-Klubobmann Norbert Damböck meint ebenso: „Die Klub-Obleute waren in letzter Zeit unterversorgt mit Infos oder sogar mit falschen konfrontiert. Wir erfuhren nur durch Zufall von dem Gespräch mit den Investoren. In erster Linie hat die Stadtgemeinde die Oberhand zum Kauf“, unterstreicht Parteikollege Damböck, der das Laufen-Areal als „Herzstück von Wilhelmsburg“ sieht. „Wir haben ein großes Drama abgewandt.“

Unisono sagen Vizebürgermeisterin Hippmann und Damböck: „Wir wollen jetzt lückenlose Aufklärung.“

Noch weiter zurück geht ÖVP-Obmann Markus Holzer: „Im März 2021 haben ÖVP-Stadtrat Florian Hink und ich aus fester Überzeugung, dass es im Sinne von Wilhelmsburg ist, das Laufen-Areal zu kaufen, alles unternommen, um das Interesse der Wilhelmsburger Bevölkerung zu wahren. Deshalb haben wir die Initiative gestartet und einen Termin bei der Firma Laufen wahrgenommen.“ Dem „fruchtbaren Gespräch“ seien unzählige Termine auf allen Ebenen gefolgt. Vor allem Stadtrat Hink habe sich voll der Sache verschrieben. Im Frühjahr 2022 sei bei einem Parteiengespräch von allen vier Parteien vereinbart worden, ein Angebot abzugeben. „Dann wurde es aber still. Offiziell erfuhren wir am 18. April, dass bis 20. April ein neues Angebot abzugeben ist. Das hat uns Herr Ameisbichler vorenthalten, obwohl er es seit Mitte Jänner wusste!“ Denn Misstrauensantrag nennt Holzer einen äußerst drastischen und schwierigen Schritt, der die ÖVP Wilhelmsburg viel Überwindung gekostet habe. „Aber aus Verantwortung der Bevölkerung gegenüber und des Amtes sind wir verpflichtet zu diesem unabdingbaren Schritt.“ Begründet durch die Fehlentwicklung der jüngsten Vergangenheit und die Geschichte mit dem Kauf des Laufen-Areals gebe es keine Vertrauensbasis mehr zum Bürgermeister.

„Ein längst überfälliger Schritt im Kampf gegen das antidemokratische Verhalten von Noch-Bürgermeister Rudolf Ameisbichler“, sagt FPÖ-Obmann Christian Brenner als vierter Fraktionsobmann. Die FPÖ Wilhelmsburg habe als einzige Partei im Gemeinderat laufend die miserable Amtsführung aufgezeigt, meint er. Der eingebrachte Misstrauensantrag von alle Fraktionen bestätige die FPÖ-Sichtweise. „Wir Freiheitlichen prüfen derzeit rechtliche Schritte gegen SPÖ-Bürgermeister Rudolf Ameisbichler. Gemeinsam müssen wir verantwortungsbewusst für die Wilhelmsburger Bevölkerung handeln“, so Brenner .

Ameisbichler sieht „haltlose Diffamierung“, konstruiert von SPÖ-Stadtrat

„Die Vorwürfe gegen meine Person sind eine haltlose Diffamierung und entbehren jeglicher Grundlage“, wehrt sich der bisherige Amtsinhaber und widerspricht allen Vorwürfen entschieden. Schon der Wortlaut „willkürliches Handeln“ zeige, dass es an konkreten Vorwürfen fehlt, so Rudolf Ameisbichler. Denn willkürliches Handeln würde bedeuten, dass der Tatbestand laut Gemeindeordnung ohne Zustimmungserfordernis weiterer Mandatare vom Bürgermeister alleine erledigt werde. „Es gibt weder Beweise noch Indizien, die belegen könnten, dass ich meine Arbeit als Bürgermeister der Stadtgemeinde Wilhelmsburg nicht im alleinigen Interesse der Gemeinde verrichtet hätte“, unterstreicht Ameisbichler.

Zum „aus dem Antrag selbst nicht herauszulesenden Grund des Misstrauensantrags“ betont Ameisbichler: „Alle Handlungen betreffend den Kauf des Laufen-Areals, einschließlich der Angebotsabgabe, wurden unter sorgfältiger Beachtung aller Rechtsvorschriften gesetzt.“ Der Grund eines weiteren Parteiengesprächs wenige Tage vor Ende der Frist sei lediglich das Verhandeln über das Bilden einer Bietergemeinschaft oder einer Korrektur des aufrechten Angebots gewesen. „Dieser neue Vertrag würde minimale finanzielle Belastung der Gemeinde bei maximalem Mitspracherecht garantieren. Daraus Vorwürfe zu konstruieren, dass mein Handeln die Entwicklung der Gemeinde gefährdet, ist absolut absurd“, meint Ameisbichler. Zumal die Stadtgemeinde aus heutiger Sicht nicht annähernd über die finanziellen Ressourcen verfüge.

Weder im SPÖ-Klub noch beim folgenden Parteiengespräch sei es möglich gewesen, die Situation besonnen zu sondieren, schildert der bisherige Bürgermeister. Stattdessen hätten unproduktive Querelen von allen Seiten den Sitzungsverlauf beherrscht. „Sämtliche Äußerungen von Stadtrat Damböck enthielten Angriffe auf meine Person und zielten darauf ab, die übrigen Teilnehmer in eine falsche Realität hineinzumanövrieren.“

Daraus sei zu erkennen, so Ameisbichler, dass Norbert Damböck „aus einem rechtmäßigen, ordnungsgemäßen und verantwortungsvollen Handeln für die Gemeinde den Vorwand für einen Misstrauensantrag konstruierte, zumal er keinen der Vorwürfe objektiv begründen kann“. Er könne im Gegensatz dazu alle Erläuterungen durch Stellungnahmen belegen, die für alle einsehbar vorliegen. „Mit diesem Antrag geht auch ein Verlust meines Vertrauens in den Gemeinderat einher. Intrigen und Machtgier haben wieder Vorrang vor Verantwortung“, so das Fazit von Rudolf Ameisbichler.

