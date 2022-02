Mistkübel stand in Flammen

Der Aufmerksamkeit eines Passanten ist es zu verdanken, dass ein Feuer am frühen Mittwochabend nahe des Spielplatzes in der Bachgasse in Viehofen entdeckt wurde.

Die Feuerwehr Viehofen rückte sofort mit elf Kameraden an, doch rasch konnte Entwarnung gegeben werden. Das Feuer war bereits erloschen. Vorbeugend nahmen die Floriani Nachlöscharbeiten vor und kontrollierten den Mistkübel auf etwaige Glutnester, um ein erneutes Entflammen zu verhindern. Nach rund einer Stunde war für die Feuerwehr der Einsatz auch schon wieder beendet. Wie der Brand entstanden ist, war am Mittwochabend noch nicht klar.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden