musik.stp-Vinyl in neuer Auflage

Alternative-Pop, Metal, Rap, Reggae, Singer-Songwriter sowie R’n’B – diese Genres hat die Musikszene der Landeshauptstadt zu bieten. Die Kultur-Initiative musik.stp macht mit Projekten wie dem „musik.stp Festpval“ am Ratzersdorfer See sowie der musikalischen Innenstadt „musik.stp City live!“ lokale Artists sichtbar. Am Montag, 12. Dezember, erscheint zudem die zweite Ausgabe des Vinyl-Samplers.

„Eine Fachjury hat aus Veröffentlichungen lokaler Künstlerinnen und Künstler 17 Songs ausgewählt“, erzählt Mitinitiator Martin Rotheneder von der Entstehung der neuen Platte. Berücksichtigt wurde dabei das Erscheinungsdatum der Songs auf offiziellen Plattformen innerhalb der letzten zwei Jahre und deren Qualität. „Leute, die mit der Szene vertraut sind, haben aus einem ‚Song-Pott‘ gewählt“, so viel verrät Rotheneder, der als künstlerischer Leiter des Frei:raum fungiert.

Ein Highlight der Doppel-Platte sei „Dieser gottverdammte Song“ von Starmania-Teilnehmer Marcel Kaiser. Zu hören ist sein Live-Auftritt vom ersten „musik.stp Festpval“. „Spiritual World“ von „House of Riddim“ featuring „Teacha Dee“ soll ebenso musikalisch herausstechen. Die Gruppe sorgte bereits durch das Mitwirken am James-Bond-Soundtrack für Aufsehen.

Bekannt ist musik.stp vor allem für seine Video-Vorstellungen heimischer Artists, „daher entstand der Teaser für die zweite Vinyl“. Sogar Bürgermeister Matthias Stadler ist darin zu sehen: „Der neue Sampler ist ein selbstbewusstes Ausrufezeichen der heimischen Kulturszene“, freut er sich.

