Radfahrworkshop mit dem Klimabündnis im Kindergarten Kupferbrunn

Christiane Barth und Alexander Braun bauten im Garten des Kindergartens Kupferbrunn einen Parcours auf, um die Fahrkünste der Kleinen herauszufordern. Dabei zeigten sich die Teilnehmenden sehr geschickt und führten die Übungen zielsicher durch. Geübt wurde das einhändige Fahren, zielgerichtetes Bremsen oder das Fahren über eine Wippe.

Die Aufgaben dienen der Förderung der Konzentrationsfähigkeit. Somit sollen die Kinder das Erkennen, Erinnern, Beachten von Regeln sowie die achtsame Rücksichtnahme gegenüber anderen Teilnehmer und Teilnehmerinnen erlernen.

Um bestens auf das Event vorbereitet zu sein, wurde im Vorhinein Infomaterial an die Eltern ausgesendet. „Unser Dank gilt den Eltern, die trotz kurzfristiger Planänderung aufgrund der Wettersituation die Räder und Helme zuverlässig gebracht haben“, so Leiterin Manuela Marous. Christiane Barth bedankte sich bei den Pädagoginnen für die gute Vorbereitung und die Zusammenarbeit zwischen dem Klimabündnis Niederösterreich und dem Kindergarten. Auch die Workshop-Leiter hatten ihren Spaß an der Vorbereitung und den Parcours, teilte Alexander Braun mit. Am 24. Mai soll der zweite Teil stattfinden.

Beide Radworkshop-Vormittag werden mit Klimabündnis-Bildungsschecks seitens der Stadtgemeinde St. Pölten unterstützt. Die Überreichung übernahmen Tatjana Fischer vom Referat für Umweltschutz und Stadträtin Renate Gamsjäger.

