Kunstvoller Jahresbeginn in St. Pölten

Eine Tradition zum Jahresbeginn lebt heuer wieder auf: Am Freitag, 6. Jänner, um 16 Uhr findet das gratis Neujahrskonzert in der Jahnturnhalle statt. Erstmals werden die Stadtkapelle St. Pölten (ehemals Blasmusik der Musikschule) und der Eisenbahner-Musikverein gemeinsam musizieren.

Ebenso neu ist das Dirigat, welches erstmals bei einem Neujahrskonzert Kerstin Stolzlederer übernehmen wird. Sie übernahm die Leitung der Stadtkapelle letztes Jahr von Sepp Fahrngruber. Die Leitung des Eisenbahner-Musikvereins hat Lukas Halbartschlager inne, der ebenso einige Stücke dirigieren wird. Durch das Programm führt in gewohnter Manier Veronika Polly.

Gleich dreimal spielt das Tonkünstler-Orchester im Festspielhaus: Am Sonntag, 1. Jänner, um 18 Uhr sowie am Freitag, 6. Jänner, jeweils um 11 und um 16 Uhr mit Lauren Urquhart und Lorenz C. Aichner.

Mit einem Spitzenprogramm lockt auch das Europaballett am Samstag, 7. Jänner, um 19 Uhr. Beim Neujahrskonzert stehen Stars aus Oper und Operette mit auf der Bühne.

