Mit Verzögerung Neujahrsbaby im LK Lilienfeld ist St. Pöltner

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion

Zsuzsanna Szabo und Dorte Nicolic aus St. Pölten mit ihrem Neujahrsbaby Despot. Foto: Landesklinikum Lilienfeld

D as Neujahrsbaby in St. Pölten war zwar kein St. Pöltner, dafür ist das Neujahrsbaby in Lilienfeld ein St. Pöltner. So verwirrend so gut.