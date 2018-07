Sie lauern im hohen Gras auf ihre Wirte. Sie krabbeln an Hosenbeinen oder Schuhen hoch, um an der passenden Stelle zuzubeißen. Auch in den grünen Oasen der Landeshauptstadt sind Holzbock und Co. bereit für den nächsten Biss. Heuer mehr denn je zuvor. Forscher der Veterinärmedizinischen Universität Wien sagen mit 443 Zecken pro 100 Quadratmeter mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr voraus.

Mit der Zahl der Zecken steigt die Infektionsgefahr für Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) und Borreliose. Reduziert werden kann das Risiko, wenn das Spinnentier rasch wieder entfernt wird, ohne dessen Leib zu zerdrücken.

Auswirkungen auf die Impfzahlen aufgrund der Prognose der Forscher bemerkt Amtsarzt Edmund Entinger allerdings nicht: „Unsere Zahlen sind im Jahresvergleich weitgehend unverändert.“ Im Gesundheitsamt wird noch bis Mitte Juli zum Aktionspreis geimpft, aber auch danach wird das Serum noch verabreicht. „Bei regulären Auffrischungsintervallen besteht nahezu hundertprozentiger Schutz“, so Entinger.

Allerdings schützt die Impfung nur vor FSME. Bei der Viruserkrankung des Zentralnervensystems kommt es nach einer Inkubationszeit von sieben bis zehn Tagen zu grippeähnlichen Symptomen. Nach einem fieberfreien Intervall von bis zu fünf Tagen folgt ein Fieberanstieg mit Gehirnhautentzündung, heftigen Kopfschmerzen und Nackensteifigkeit. „Bei schweren Verläufen kann das Gehirngewebe betroffen sein, was zu neurologischen Dauerschäden und selten auch zum Tod führen kann“, erklärt Entinger.

Gegen Borreliose, die zweite durch Zecken übertragene Krankheit, hilft nur eine antibiotische Therapie. Sie verläuft schleichend in mehreren Phasen. „Wenige Tage bis Wochen nach der Infektion kann eine zunächst etwa handtellergroße rötliche Hauterscheinung auftreten, die sich allmählich um die Zeckenstichstelle ringförmig ausbreitet und dann wieder verschwindet“, erklärt der Amtsarzt. Die Diagnose erfolgt über den Nachweis von Antikörpern im Blut. Im Frühstadium ist eine vollständige Heilung möglich.