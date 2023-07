Mitfiebern im TV Viehofnerin (28) ist mit Hündin Denver bei Top Dog Germany zu sehen

Sandra Langer tritt mit Border Collie Denver bei Top Dog Germany an. Foto: privat

S andra Langer aus Viehofen zeigt am Freitag, 21. Juli, mit ihrer Border-Collie-Hündin Denver in der RTL-Show „Top Dog Germany“, was sie drauf haben.

Daumendrücken heißt es morgen, 21. Juli, um 20.15 Uhr. Sandra Langer tritt mit der neunjährigen Border-Collie-Hündin Denver bei der RTL-Show Top Dog Germany an. „Ich wollte eine neue Herausforderung wagen, deshalb habe ich mich für die Show beworben“, sagt Langer. Sie wurde mit ihrer Hündin aus rund 3.000 Bewerberinnen und Bewerbern für die Show ausgewählt. Und das war eine Herausforderung: „Wir haben dafür in wenigen Wochen rund 120 Tricks trainiert“, betont Langer, die mit ihrer Hündin schon einige Titel im Agility gewonnen hat: Sie ist Staatsmeisterin, zweifache Landesmeisterin und hat bereits zweimal bei einer WM teilgenommen. Langer betreibt seit 16 Jahren Hundesport und besitzt derzeit vier Hunde. Sollte sie erfolgreich sein, wird Langer 1.000 Euro ihres Gewinns an das Tierheim St. Pölten spenden. Hindernisparcours erwartet Denver und Frauerl Es ist bereits die dritte Staffel von Top Dog Germany. Auf die Teilnehmer wartet ein großer Hindernisparcours. Die Hunde müssen über Hürden springen, durch einen Tunnel laufen und als Finale durch ein Wasser-Becken. Es gibt auch eine Wackelbrücke sowie ein Treppenhaus, auf deren drei Etagen verschiedene Aufgaben zu meistern sind. Das alles natürlich in einer begrenzten Zeit. Es heißt also gespannt sein.