St. Pöltner Stadtfeuerwehr rückte 2022 täglich drei Mal aus

„Das abgelaufene Jahr hat uns derartig unter Druck gesetzt wie kaum eines zuvor. Die vielfältigen Aufgaben, die uns im vergangenen Jahr begegnet sind, haben uns nicht nur gefordert, sondern manchmal sogar überfordert. Deswegen will ich nicht nur ein Kompliment, sondern ein riesiges Dankeschön an alle aussprechen.“ Mit diesen emotionalen Worten begann der Kommandant Dietmar Fahrafellner die 156. Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr St. Pölten-Stadt. Ein Anstieg von über 100 Einsätzen gegenüber dem Vorjahr und die Ausrichtung des Bundesbewerbs hielten die Floriani 2022 so richtig auf Trab.

Insgesamt rückte die Stadtfeuerwehr 1.247 Mal aus, das ergibt einen Schnitt von über drei Einsätzen pro Tag. Alles ehrenamtlich. So wurden unter anderem rund 19.500 Kilometer unter Einsatzbedingungen zurückgelegt. Eine Strecke, die einer halben Weltumrundung entspricht.

Neben unzähligen für den Schutz der Bevölkerung verlangte dann auch der Bundesfeuerwehrleistungsbewerb den Kameraden einiges ab. Beim Großereignis traten rund 3.000 Feuerwehrmitglieder aus dem In- und Ausland an, um sich den Titel der schnellsten Bewerbsgruppe zu holen. Nachdem der Bewerb zwei Mal coronabedingt verschoben werden musste, lockte er im August fast 10.000 Besucher in die Landeshauptstadt. „Wir wollen uns nochmals bei allen Besuchern, Sponsoren und helfenden Händen bedanken“, so Fahrafellner.

2023 stellt die Feuerwehr vor neue Probleme

„Wie es dieses Jahr weitergehen wird, kann noch niemand so richtig beantworten. Der gesamte Kontinent befindet sich gerade in einer Umbruchphase und die Auswirkungen können auch wir spüren“, zeigte sich der St. Pöltner Kommandant besorgt. Vor allem die Teuerung im Bereich Stromkosten stellt die Feuerwehr vor eine riesige Herausforderung. Im Kostenvoranschlag für 2023 rechnen die Floriani damit, dass die Rücklagen um rund eine Million Euro schrumpfen werden. Dietmar Fahrafellner appellierte an die Politik, dass den Feuerwehren hier rasch und unkompliziert geholfen wird. „Es geht nicht darum, dass wir bevorzugt werden, aber wenn ich sehe, dass Minigolfclubs rascher Hilfe bekommen als wir frage ich mich, was hier falsch läuft. Bei uns geht es wirklich darum, Menschenleben zu retten und die Bevölkerung zu schützen“, richtete sich Fahrafellner vor allem Richtung Bundespolitik. Gleichzeitig dankte er für die gute Zusammenarbeit mit der Stadt St. Pölten. Diese habe die Probleme sehr ernst genommen und gehandelt.

„Das Dankeschön, das ich heute ausspreche, ist nicht nur im Namen der Stadt St. Pölten, sondern auch von mir persönlich. Wir wissen, dass wir uns auf euch immer verlassen können und werden euch immer unterstützen“, hob Bürgermeister Matthias Stadler hervor. Ein besonderes Lob richtete der Bürgermeister an die Feuerwehrjugend, die für eine sichere Zukunft unabdingbar sei.

