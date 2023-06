Nach vier Jahren Pause: Open-Air-Kino kehrt in den Pfarrgarten zurück

Nach vier Jahren Pause gibt es im Pfarrgarten von Karlstetten im Sommer wieder ein Open-Air-Kino. An drei Tagen - von Donnerstag, den 15. Juni bis Samstag, den 17. Juni - können die Besucherinnen und Besucher wieder Filme unter dem Sternenhimmel genießen.

Am Donnerstag ist „Der Fuchs“ (Regie: Adrian Goiginger), am Freitag „Griechenland“ (Regie: Eva Spreitzhofer und Claudia Jüptner-Jonstorff) und am Samstag „Hals über Kopf“ mit Otto Jaus (Regie: Andreas Schmied) zu sehen. Beginn ist jeweils bei Einbruch der Dunkelheit, also um ca. 21.15 Uhr. Tickets im Vorverkauf gibt es bei der Raiffeisenbank und auf dem Gemeindeamt. Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung in der NMS Karlstetten (Schlossplatz 4). Vor jeder Vorstellung sorgt Anita Krenn mit Live-Musik für Unterhaltung.

Die Gemeinde und das Team der „Gesunden Gemeinde“ unterstützen die Pfarre bei der Durchführung, mit dem Cinema Paradiso in St. Pölten gibt es eine Kooperation. Bürgermeister Thomas Krauskopf (ÖVP) möchte mit dem Open-Air-Kino ein wichtiges Freizeitangebot für die Bevölkerung schaffen.