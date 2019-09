Die europäische Mobilitätswoche nahm der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) zum Anlass, um den Niederösterreichern auf die Füße zu schauen: Jeden Werktag gehen sie fast eine Million Kilometer zu Fuß, um Alltagsziele zu erreichen, etwa die Schule oder Orte für Freizeitaktivitäten. Für 14 Prozent ihrer zurückgelegten Alltagsstrecke verwenden die Niederösterreicher also ihre Beine als Verkehrsmittel. Dazu kommen noch die Wege zur Bushaltestelle oder zum Bahnhof sowie Spaziergänge oder Wandern.

Die St. Pöltner sind noch besser zu Fuß als der Durchschnitt der Bundeslandbewohner. „Wir haben einen aktuellen Modal-Split-Wert von rund 16 Prozent für Fußgänger, nach den Daten des Generalverkehrskonzepts“, erklärt Alexander Schmidbauer, Mobilitätsexperte am Magistrat. Rund ein Sechstel aller Wege werden hier in der Stadt also zu Fuß zurückgelegt.

„Das darf durchaus auch im österreichweiten Vergleich als guter Wert bezeichnet werden“, betont Schmidbauer und weist auf das große Fußgängeraufkommen in der Innenstadt hin. Natürlich gebe es weiterhin Verbesserungspotenzial, die Menschen gerade auf kurzen Strecken vom Auto wegzubringen. „Aber wir sind da definitiv auf dem richtigen Weg“, so Schmidbauer. Denn bei den Planungen werde viel Wert darauf gelegt, dass auch die Fußgänger als Verkehrsteilnehmer mitbedacht werden.

VCÖ fordert attraktivere Gehwege und Tempo 30

Diese Einstellung ist erfreulich für VCÖ-Expertin Valentina Kofler, ist doch das Gehen die gesündeste, umweltfreundlichste und kostengünstigste Form der Mobilität. Aber es ist auch die am meisten unterschätzte Art der Mobilität. Denn Zu-Fuß-Gehen spielt beim Erreichen der Klimaziele eine zentrale Rolle. „Dadurch, dass sie das Auto stehen lassen, vermeiden die Niederösterreicher pro Jahr rund 90.000 Tonnen CO “, so Kofler.

Eine Umfrage des Instituts GfK zeigt, dass österreichweit 80 Prozent der Aufofahrer bereit wären, mehr Alltagserledigungen zu Fuß zu machen. Als Voraussetzung dafür nannten die Befragten eine bessere Nahversorgung, attraktivere Gehwege und weniger Auto-Verkehr. Als Folge daraus fordert der VCÖ neben einem dichten Netz an breiten Gehwegen sowie mehr Begegnungs- und Fußgängerzonen auch Tempo 30 im Ortsgebiet.