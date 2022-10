Mode- & Genussgrätzl 800 Tonnen Stein verlegt: Pflasteropening um St. Pöltens Riemerplatz

Das „Ohrwaschl“ am Riemerplatz ist wieder frei zugänglich. Foto: Max Steiner

D ie Baustelle am Riemerplatz ist geschafft, am Mittwoch ab 13 Uhr wird das gefeiert. Die Arbeiten in der Innenstadt gehen aber noch weiter.