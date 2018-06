Nach ihren ersten Monaten als Schulleiterin des Integrativen Montessori Ateliers (IMA) hat Renate Karner schon die nächsten Pläne für die katholische Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht: Die gelernte Volksschul-, Sonderschul- und Sprachheillehrerin will im nächsten Schuljahr mit einer Kooperation mit der „Graphischen“, der Wiener Schule der Medien, die Kreativität der 62 IMA-Schüler beflügeln.

Zudem möchte Karner im Rahmen der Kooperation mit Ökolog den Umwelt-Aspekt weiter im Schulalltag verankern. Darüber hinaus denkt sie an Gartenprojekte, mehr Leseförderung und eine Kooperation mit der St. Pöltner Musik- und Kunstschule. Ihren Schülern will die Schulleiterin so nach der Philosophie von Pädagogin Maria Montessori spielerisches und kreatives, projektbezogenes Lernen ermöglichen. „Natürlich gilt es, den Lehrplan zu erfüllen, aber nichts spricht dabei gegen kreative und offene Ansätze“, erläutert Karner.

Ihre Schule sieht Renate Karner nicht als Konkurrenz zur Regelschule, sondern als Ergänzung des Schulangebots. Ihr Pädagogen-Team möchte die Schulleiterin sehr bald erweitern, um noch mehr Unterstützung zu haben bei der kreativen Umsetzung des Lehrplanes.