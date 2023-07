Kriegerdenkmal auf Hofstatt restauriert

Es ist ein schlichtes Denkmal, das viele Betrachter nicht sofort zuordnen können. Erst die Inschrift mit den bedeutungsaufgeladenen Jahreszahlen 1914 und 1918 lassen erkennen, dass es sich beim Kunstwerk auf der Hofstatt um ein Denkmal in Erinnerung der Gefallenen des Ersten Weltkriegs handelt. Dieses in die Jahre gekommene Denkmal ließ die Stadt nun teilrestaurieren und auch die Steinplatten mit den Schriften sollen noch überarbeitet werden.

Das Kunstwerk mit dem Namen „Fallender Krieger“ zeigt im Vergleich zu den vielen anderen Kriegerdenkmälern der Region, die heroische und tapfere Kämpfer darstellen, einen fast nackten, gekrümmten Menschen, der von den Leiden und Entbehrungen der Kriegsjahre gezeichnet scheint. Das Denkmal entstand 1928 vom in St. Pölten geborenen Bildhauer Wilhelm Frass. Kein anderer Künstler hinterließ in St. Pölten mehr Objekte im öffentlichen Raum als der 1886 geborene Sohn des Direktors der Gaswerke. Frass fertigte neben dem Kriegerdenkmal unter anderem auch die Figuren „Adalbert und Ottokar“ in der Kremser Gasse, die Schubert-Plastik in der Rathausgasse und oder den Schubertbrunnen vor dem Schloss Ochsenburg.

„Der 'Fallende Krieger' wurde vom Publikum mit Beifall aufgenommen. Wir sind der Ansicht, dass das Werk eine der stärksten Arbeiten Wilhelm Frass' darstellt und zweifellos den besten, modernen Kriegerdenkmälern unseres Landes zuzurechnen ist“, wird der Kriegerdenkmalausschuss in der St. Pöltner Zeitung 1928 zitiert.

Frass war gefragter Künstler in allen politischen Systemen

Wilhelm Frass arrangierte sich als Wendehals mit allen politischen Systemen des 20. Jahrhunderts. 1928, als das Kriegerdenkmal auf der Hofstatt entstand, amtierte der sozialdemokratische Bürgermeister Hubert Schnofl und der aufstrebende Künstler stand noch unter dem Einfluss seines Lehrers Anton Hanak. In der Zeit des Austrofaschismus trug er maßgeblich zur Errichtung des Dollfuß-Denkmals am Domplatz bei, das von den Nationalsozialisten 1938 geschleift wurde. Von deren radikalen Ideen war der Künstler allerdings am meisten begeistert. So trat er bereits 1933 der NSDAP bei und versteckte ein Huldigungsschreiben an den Nationalsozialismus im Denkmal des toten Soldaten in der Krypta am Wiener Heldenplatz, die 2012 tatsächlich aufgefunden wurde. Frass galt 1945 als „minderbelastet“ und war bis 1950 Mitglied der Wiener Secession. Der Status seiner letzten Ruhestätte als Ehrengrab am Wiener Zentralfriedhof wurde dem Künstler 2012 nach dem Auffinden der Huldigungen aberkannt.

Bürgermeister will Diskussion um Friedensdenkmäler statt Kriegerdenkmäler

Vor diesem politischen Hintergrund des Bildhauers und der meist heroischen Aufladung des Krieges und seiner Opfer, will Bürgermeister Matthias Stadler eine Diskussion über solche Kunstobjekte im öffentlichen Raum anstoßen. „Die Aufarbeitung der NS-Zeit rücken wir in St. Pölten aktuell in den Fokus. Dabei werden wir auch diskutieren, ob wir nicht derartige mahnende Kunstwerke in Friedensdenkmäler umwandeln sollten“, sagt Bürgermeister Matthias Stadler.