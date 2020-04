Es blieb am Donnerstagnachmittag nicht unbemerkt: Ein Mopedlenker lieferte sich mit der Polizei eine wilde Verfolgungsjagd. Der Lenker war aufgrund seiner auffälligen Fahrweise einer Streife der Polizeiinspektion Traisenpark aufgefallen. Immer wieder geriet der Fahrer auf den Gehsteig. Außerdem hatte er keine Kennzeichen am Zweirad. Als er merkte, dass ihm die Exekutive folgte und ihn anhalten wollte, der Lenker gab Gas und raste im Bereich des Rennbahnwegs und der Wiener Straße vor der Streife davon. Weitere Dienstwägen wurden beordert. Doch der Lenker, von dem angenommen wird, dass er mit einem „auffrisierten“ Moped unterwegs war, wählte schließlich einige Abkürzungen, wo man mit dem Streifenwagen nur bedingt folgen konnte. Es gelang ihm unerkannt zu fliehen. Auf seiner Flucht hatte er mehrere Verwaltungsübertretungen begangen. Sachdienliche Hinweise, die zur Ausforschung des Lenkers führen, sind an die Polizei erbeten.