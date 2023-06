Peckary steht vor Gesamtsieg

Peter Peckary liegt nach drei Renn-Wochenenden der Formel Historic-Formel 3 solide mit 46 Punkten Vorsprung auf Platz eins. Läuft alles nach Plan, könnte dem Champion die Wiederholung des Gesamtsieges gelingen. Bei den Rennen in Ungarn und Tschechien hatten die Piloten witterungsbedingt alle Hände voll zu tun.

„Es regnete und es war schwierig, im Wasserschleier des Vordermannes die Übersicht zu behalten. Dennoch konnte ich mit Spitzenplätzen die Grundlage für die Führung in der Gesamtwertung legen“, so Peckary, der Ende Mai am Red-Bull-Ring zur Höchstform auflief. Mit dem Double nahm er die volle Punktezahl mit. Doch Peckary gibt sich bescheiden. „Ich liege vorerst einmal in der Wertung vor Karl Neumayer und Franz Zierhofer. Sollten bei den nächsten Rennen keine technischen Probleme auftreten, könnte der Gesamtsieg gelingen“, so der leidenschaftliche Rennfahrer.