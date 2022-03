Wagramer Svoboda-Areal: E-Karts erobern die ehemalige Möbelfabrik

Werbung

Getuschelt wurde schon länger. Jetzt gibt es sie, die ersten Details über die geplante Gokart-Halle in der Landeshauptstadt. Spätestens im November soll die „Race World“ – so der Name des neuen Motorsportparks – ihre Tore öffnen. Und zwar am Gelände des ehemaligen Möbelwerks Svoboda in Wagram.

Eine Betreiberin mit FIA-Rennleiter-Lizenz

Auf etwa 5.000 m 2 indoor und zusätzlich 2.085 m² outdoor. „Ein aus verkehrstechnischer Sicht optimaler Standort“, so Betreiberin Birgit Weber, die in der rot-weiß-roten Motorsportszene bestens vernetzt ist. Und das nicht nur, weil sie seit vielen Jahren zwei Kartbahnen in Niederösterreich betreibt.

Sie hat sogar die internationale Rennleiter-Lizenz der FIA. „Da lernt man schon den einen oder anderen Star der Szene kennen“, schmunzelt sie. Um dann augenzwinkernd hinzuzufügen: „Das hilft aber bei diesem Projekt maximal für die Eröffnung – wichtig sind da jetzt ganz andere Dinge.“

Etwa die geplante Bahn. Die spielt wirklich alle Stückerl. Das weltweit aktive Team von „360Karting“ – man arbeitet zum Beispiel mit Formel-1-Legende Mario Andretti in Texas zusammen – hat eine eigene Strecke konzipiert.

Rennbahn wird sogar zweistöckig sein

„Man kann sich das wie eine Modell-Rennbahn vorstellen, die Teil für Teil zusammengesteckt wird“, verrät Weber, „bei uns wird sie sogar zweistöckig sein. Zudem besteht da die Möglichkeit, immer wieder Veränderungen vorzunehmen.“

Auch die Karts sind etwas ganz Besonderes, sie sind nämlich alle elektrisch angetrieben. „Es macht unglaublich viel Spaß, mit diesen Geräten zu fahren, zu driften, zu fighten“, so der Tenor jener, die sie schon ausprobiert haben. 16 Stück wird es in der „Race World“ geben. „Und jede Menge Wechsel-Batterien“, so Birgit Weber, „denn wir wollen ja, dass bei uns immer Gas gegeben werden kann. Umweltbewusst und nachhaltig!“

Neben dem Kart-Spaß soll es in Wagram aber noch viele andere Aktivitäten geben. So sind ein Rennsimulator, eine Tisch-Minigolfanlage und ein Gastro-Betrieb geplant. „Weiters kann ich mir zum Beispiel gut eine Fahrradschule bei uns vorstellen. Oder andere Events in Sachen Verkehrserziehung“, verrät Birgit Weber ihre Ideen.

