Erste Adresse für Online-Shop in St. Pölten

Durch den Zusammenschluss der österreichischen E-Business-Pioniere MSTAGE und E-CONOMIX ist die größte E-Commerce-Kompetenzgruppe Österreichs entstanden. In der Hofstatt im Zentrum St. Pöltens und in Wels arbeitet bei „MSTAGE, Part of the E-CONOMIX Group“ künftig ein rund 40-köpfiges Team, das Webshops und Firmen-Websites konzipiert, entwickelt und optimiert. Spezialisiert ist man auf die Onlineshop-Softwares Magento, Adobe Commerce und Shopware. Die Anzahl an Expertinnen und Experten in Konzeption, Consulting und technischer Umsetzung ist laut eigener Aussage in Österreich einzigartig.

Die Geschäftsführung beider Standorte übernimmt MSTAGE-Gründer Mario Lengauer gemeinsam mit Melanie Prange, die bisher als E-Commerce-Gesamtprojektleiterin und Mitglied der Geschäftsleitung von E-CONOMIX tätig war.

